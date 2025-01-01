Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ в Курской области

Ночью 1 января 2025 года ВСУ совершили ракетную атаку по Беловскому району в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, атака произошла «в первые же минуты нового года».

«Слава богу, безуспешно», - сказал Хинштейн.