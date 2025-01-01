Хинштейн сообщил о ракетном ударе ВСУ в Курской области
Ночью 1 января 2025 года ВСУ совершили ракетную атаку по Беловскому району в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, атака произошла «в первые же минуты нового года».
«Слава богу, безуспешно», - сказал Хинштейн.
Он подчеркнул, что в результате ракетной атаки ВСУ в Курской области никто не пострадал, однако повреждения получил газораспределительный шкаф, находящийся возле населенного пункта Гирьи. Хинштейн пообещал, что специалисты начнут восстанавливать его утром 1 января.
Ранее председатель Правительства Херсонской области Андрей Алексеенко заявил, что ВСУ повторно атаковали больницу в Алешках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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