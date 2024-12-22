Ракетный обстрел ВСУ повредил 17 объектов культурного наследия в Рыльске
17 объектов культурного наследия в городе Рыльск Курской области повреждены в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности региона Александр Хинштейн в своем официальном Telegram-канале.
Как пояснил чиновник, выяснить это удалось после того, как комиссия объехала город и зафиксировала повреждения от обстрела. Под удар попали три православных храма, в том числе и один из самых почитаемых в регионе — «Церковь Успения».
Храм был построен в 1811 году. Он внесен в список памятников архитектуры федерального значения.
По словам Хинштейна, удар ВСУ повредил купол храма. Повреждения также получили двери центрального и южного входа. Вылетели некоторые окна, по периметру выбито остекление.
Кроме того, стекла и остекления выбиты и в других двух храмах города. Пострадали «Церковь Вознесения» и «Церковь Покрова». Оба здания построены в XIX веке.
Хинштейн пообещал, что все поврежденные объекты культурного наследия в Рыльске будут восстановлены.
Город Рыльск в Курской области 20 декабря попал под обстрел. Хинштейн говорил, что украинские военные нанесли ракетный удар применив реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли пять человек, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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