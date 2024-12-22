Ракетный обстрел ВСУ повредил 17 объектов культурного наследия в Рыльске

17 объектов культурного наследия в городе Рыльск Курской области повреждены в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности региона Александр Хинштейн в своем официальном Telegram-канале.

Как пояснил чиновник, выяснить это удалось после того, как комиссия объехала город и зафиксировала повреждения от обстрела. Под удар попали три православных храма, в том числе и один из самых почитаемых в регионе — «Церковь Успения».