Ракетный обстрел ВСУ повредил 17 объектов культурного наследия в Рыльске

17 объектов культурного наследия в городе Рыльск Курской области повреждены в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности региона Александр Хинштейн в своем официальном Telegram-канале.

Как пояснил чиновник, выяснить это удалось после того, как комиссия объехала город и зафиксировала повреждения от обстрела. Под удар попали три православных храма, в том числе и один из самых почитаемых в регионе — «Церковь Успения».

Хинштейн: При обстреле Рыльска погибли пять человек, пострадали 12

Храм был построен в 1811 году. Он внесен в список памятников архитектуры федерального значения.

По словам Хинштейна, удар ВСУ повредил купол храма. Повреждения также получили двери центрального и южного входа. Вылетели некоторые окна, по периметру выбито остекление.

Кроме того, стекла и остекления выбиты и в других двух храмах города. Пострадали «Церковь Вознесения» и «Церковь Покрова». Оба здания построены в XIX веке.

Хинштейн пообещал, что все поврежденные объекты культурного наследия в Рыльске будут восстановлены.

Город Рыльск в Курской области 20 декабря попал под обстрел. Хинштейн говорил, что украинские военные нанесли ракетный удар применив реактивную систему залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли пять человек, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьОбстрелАлександр ХинштейнПроисшествие

Горячие новости

Все новости

партнеры