Хинштейн: ВСУ атаковали 4 многоквартирных дома в Курске
В Курске в результате атаки украинских беспилотников были повреждены четыре многоквартирных дома. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава Курской области Александр Хинштейн.
Губернатор уточнил, что в городе на проспекте Дериглазова повреждения получили фасады двух домов, а на улице Мыльникова — квартиры на трех верхних этажах в одном подъезде. Политик добавил, что на проспекте Победы в Курске в результате удара БПЛА ВСУ загорелась квартира. Есть повреждения автомобилей, сказал Хинштейн.
Он отметил, что жильцы всех пострадавших зданий были эвакуированы. При этом, по словам политика, в результате атак одна женщина получила акубаротравму, ей на месте оказали первую медицинскую помощь.
Хинштейн заметил, что всем собственникам поврежденного имущества окажут помощь, дома отремонтируют. На время проведения восстановительных работ жильцов разместят в пунктах временного размещения, либо компенсируют им аренду жилья на выбор.
Кроме того, политик сообщил, что во Льгове украинские дроны атаковали рейсовый автобус, продуктовый магазин и остановку общественного транспорта. Там в результате атак пострадали два человека, им оказали необходимую медпомощь. Известно, что один из пострадавших оказался гражданином Белоруссии.
Отмечается, что в деревне Рыжевка Рыльского района у одного дома повреждена крыша, еще один уничтожен огнем, сгорел сарай и машина. В Рыльске был разрушен частный дом.
К тому же в Курчатовском районе поврежден объект энергетики, к утру воскресенья подачу электроснабжения практически восстановили. Всего, по словам политика, в период с 09:00 утра по московскому времени 18 июля до 09:00 19-го над Курской областью сбили 120 украинских БПЛА различного типа.
Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в Подмосковье в больницах остаются 40 пострадавших при атаке ВСУ на склад Wildberries в Электростали, которая произошла ночью 18 июля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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