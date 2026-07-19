Хинштейн: ВСУ атаковали 4 многоквартирных дома в Курске

В Курске в результате атаки украинских беспилотников были повреждены четыре многоквартирных дома. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава Курской области Александр Хинштейн.

Губернатор уточнил, что в городе на проспекте Дериглазова повреждения получили фасады двух домов, а на улице Мыльникова — квартиры на трех верхних этажах в одном подъезде. Политик добавил, что на проспекте Победы в Курске в результате удара БПЛА ВСУ загорелась квартира. Есть повреждения автомобилей, сказал Хинштейн.

Он отметил, что жильцы всех пострадавших зданий были эвакуированы. При этом, по словам политика, в результате атак одна женщина получила акубаротравму, ей на месте оказали первую медицинскую помощь.

Хинштейн заметил, что всем собственникам поврежденного имущества окажут помощь, дома отремонтируют. На время проведения восстановительных работ жильцов разместят в пунктах временного размещения, либо компенсируют им аренду жилья на выбор.