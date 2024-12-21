Хинштейн: В Рыльске семьи погибших получат по 1,5 млн руб.

Семьи погибших при обстреле Рыльска ВСУ получат выплаты в размере 1,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

При этом, по его словам, раненым и пострадавшим выплатят от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести их травм.

«Мы не оставим никого один на один со своей бедой», - сказал политик.

Атака на Казань и взрывы в Сочи: ВСУ атаковали сразу несколько регионов РФ

Атака ВСУ на Рыльск произошла 20 декабря. Для обстрела российских территорий украинские военные применили американские ракеты ATACMS и РСЗО HIMARS, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате атаки погибли пять мирных жителей, еще 12 пострадали.

Ранее RT сообщил, что в аэропорту Казани из-за атаки БПЛА ВСУ ввели временные ограничения.

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ФОТО: РИА Новости
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