Хинштейн: В Рыльске семьи погибших получат по 1,5 млн руб.

Семьи погибших при обстреле Рыльска ВСУ получат выплаты в размере 1,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

При этом, по его словам, раненым и пострадавшим выплатят от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести их травм.

«Мы не оставим никого один на один со своей бедой», - сказал политик.