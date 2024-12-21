Хинштейн: В Рыльске семьи погибших получат по 1,5 млн руб.
Семьи погибших при обстреле Рыльска ВСУ получат выплаты в размере 1,5 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.
При этом, по его словам, раненым и пострадавшим выплатят от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести их травм.
«Мы не оставим никого один на один со своей бедой», - сказал политик.
Атака ВСУ на Рыльск произошла 20 декабря. Для обстрела российских территорий украинские военные применили американские ракеты ATACMS и РСЗО HIMARS, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате атаки погибли пять мирных жителей, еще 12 пострадали.
Ранее RT сообщил, что в аэропорту Казани из-за атаки БПЛА ВСУ ввели временные ограничения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники стали использовать новую схему обмана через фейковые вакансии в Telegram
- СМИ: Казань атаковали 8 беспилотников ВСУ
- Хинштейн: В Рыльске семьи погибших получат по 1,5 млн руб.
- Рогов: Украинские войска отводят силы из Курахово
- СМИ: На Аминьевской эстакаде в Москве столкнулись 14 автомобилей
- Умер худрук Чувашского драматического театра Валерий Яковлев
- В Казани произошли пожары в домах после атаки БПЛА
- В ООН призвали предотвращать гибель гражданских после атаки ВСУ по Рыльску
- Над Татарстаном сбили украинский беспилотник
- Маск: Германия и Европа находятся под угрозой исчезновения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru