СМИ: Удар по Рыльску был нанесен ракетами ATACMS

По предварительным данным, использовались ракеты с кассетной боевой частью.

В то же время, Telegram-канал Shot сообщает, что украинская сторона использовала для обстрела РСЗО HIMARS, было зафиксировано более 13 залпов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате обстрела пострадали минимум 15 мирных жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

