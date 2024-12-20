СМИ: Удар по Рыльску был нанесен ракетами ATACMS

Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по городу Рыльск Курской области ракетами ATACMS. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

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По предварительным данным, использовались ракеты с кассетной боевой частью.

В то же время, Telegram-канал Shot сообщает, что украинская сторона использовала для обстрела РСЗО HIMARS, было зафиксировано более 13 залпов.

Ранее в СМИ появилась информация, что в результате обстрела пострадали минимум 15 мирных жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/
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