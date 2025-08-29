Хинштейн: В Курской области при атаке ВСУ пострадал инспектор ДПС

Инспектор ДПС был ранен в результате удара украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В Курске при ночной атаке ВСУ пострадали 12 человек

Он уточнил, что инцидент произошёл в Октябрьском районе, у 26-летнего мужчины диагностировали сотрясение головного мозга и акубаротравму.

«Врачи Курской областной больницы оказывают ему всю необходимую помощь», - написал врио губернатора.

Ранее Хинштейн заявил, в одном из приграничных населённых пунктов Курской области на мине подорвался оператор ВГТРК, сообщает RT.

ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
