Хинштейн: В Курской области при атаке ВСУ пострадал инспектор ДПС
29 августа 202514:55
Инспектор ДПС был ранен в результате удара украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Он уточнил, что инцидент произошёл в Октябрьском районе, у 26-летнего мужчины диагностировали сотрясение головного мозга и акубаротравму.
«Врачи Курской областной больницы оказывают ему всю необходимую помощь», - написал врио губернатора.
Ранее Хинштейн заявил, в одном из приграничных населённых пунктов Курской области на мине подорвался оператор ВГТРК, сообщает RT.
