ОП: прорыв трубы в пермском хостеле не был первым
Трубы в подвале жилого дома в Перми, где располагался хостел «Карамель», вероятно, были в аварийном состоянии, заявил в эфире НСН глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ
Число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в подвале пятиэтажного жилого дома в Перми, где располагается хостел «Карамель», достигло шести человек. По данным краевого Минздрава, одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии, две пострадавших в состоянии средней степени тяжести, еще трое от госпитализации отказались. Также известно о пяти погибших, среди которых ребенок.
Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН обратил внимание на сообщения СМИ, что в том же хостеле уже случался прорыв трубы – примерно год назад.
«Трубы находились в аварийном состоянии, выводов никто не сделал. Виновата организация, которая эксплуатирует систему теплоснабжения», - сказал он.
По мнению Шпектора, к трагедии привела в том числе халатность служб – обслуживающих организаций.
«Сети необходимо испытывать на рабочее давление, умноженное на 1,5. Сети не были испытаны явно», - добавил эксперт. Он отметил, что теперь обслуживающая организация должна будет представить документы о подготовке к зиме и испытании сантехники и тепловых сетей. Этими документами уже заинтересовались представители прокуратуры.
Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН высказал предположение, что надзорные органы знали о нарушениях в хостеле «Карамель». В нем не был предусмотрен запасной выход, что является грубым нарушением.
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