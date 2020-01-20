ОП: прорыв трубы в пермском хостеле не был первым

Глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты (ОП) РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН обратил внимание на сообщения СМИ, что в том же хостеле уже случался прорыв трубы – примерно год назад.

«Трубы находились в аварийном состоянии, выводов никто не сделал. Виновата организация, которая эксплуатирует систему теплоснабжения», - сказал он.

По мнению Шпектора, к трагедии привела в том числе халатность служб – обслуживающих организаций.

«Сети необходимо испытывать на рабочее давление, умноженное на 1,5. Сети не были испытаны явно», - добавил эксперт. Он отметил, что теперь обслуживающая организация должна будет представить документы о подготовке к зиме и испытании сантехники и тепловых сетей. Этими документами уже заинтересовались представители прокуратуры.

Ранее вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников в эфире НСН высказал предположение, что надзорные органы знали о нарушениях в хостеле «Карамель». В нем не был предусмотрен запасной выход, что является грубым нарушением.

