Губернатор: ВСУ снова атаковали Белгородскую область

По его словам, под удар попали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Украинская армия применила два дрона-камикадзе. В результате взрывов загорелся фельдшерско-акушерский пункт, который не эксплуатируется.

Пострадавших нет.

А в поселке Доброполье в частном жилом домовладении из-за прилета повредилась газовая труба.

Ранее средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ под Белгородом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

