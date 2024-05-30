Губернатор: ВСУ снова атаковали Белгородскую область
Вооруженные силы Украины повторно атаковали Белгородскую область, сообщает «360» со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.
По его словам, под удар попали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Украинская армия применила два дрона-камикадзе. В результате взрывов загорелся фельдшерско-акушерский пункт, который не эксплуатируется.
Пострадавших нет.
А в поселке Доброполье в частном жилом домовладении из-за прилета повредилась газовая труба.
Ранее средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ под Белгородом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru