Украинский дрон атаковал школу в Белгородской области
Два украинских беспилотника нанесли удар по Белгородской области, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Отмечается, что один из БПЛА повредил здание школы. Удалось обойтись без пострадавших, поскольку занятия проводятся в дистанционном формате. Еще один дрон пробил потолок и кровлю частного дома. В результате инцидента также никто не пострадал.
Гладков добавил, что сотрудники оперативных служб находятся на месте происшествий.
Ранее губернатор Белгородской области заявил, что мужчина получил осколочное ранение бедра в результате украинской атаки села Щетиновка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru