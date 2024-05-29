Украинский дрон атаковал школу в Белгородской области

Отмечается, что один из БПЛА повредил здание школы. Удалось обойтись без пострадавших, поскольку занятия проводятся в дистанционном формате. Еще один дрон пробил потолок и кровлю частного дома. В результате инцидента также никто не пострадал.

Гладков добавил, что сотрудники оперативных служб находятся на месте происшествий.

Ранее губернатор Белгородской области заявил, что мужчина получил осколочное ранение бедра в результате украинской атаки села Щетиновка.

