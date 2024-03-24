Губернатор: в Воронежской области объявили опасность атаки дронов

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов ввели в Воронежской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.

ПВО уничтожила 12 беспилотников ВСУ над четырьмя областями

По его словам, силы ПВО находится наготове. Губернатор призвал местных жителей быть готовыми «быстро перейти в комнату без окон». Тем, кто окажется на улице, необходимо укрыться в здании, на парковке или в подземном переходе.

Ранее над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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