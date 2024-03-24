Губернатор: в Воронежской области объявили опасность атаки дронов
24 марта 202407:01
Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов ввели в Воронежской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.
По его словам, силы ПВО находится наготове. Губернатор призвал местных жителей быть готовыми «быстро перейти в комнату без окон». Тем, кто окажется на улице, необходимо укрыться в здании, на парковке или в подземном переходе.
Ранее над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru