Губернатор: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

По его словам, со стороны Украины к области приближаются беспилотники. Силы противоракетной обороны России к этому готовы.

Гусев призвал местных жителей в случае необходимости быстро перейти в комнату без окон, а находящимся на улице – спрятаться в здании или подземном переходе.

Ранее над Курской областью было уничтожено четыре беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

