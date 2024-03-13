Губернатор: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
13 марта 202403:01
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.
По его словам, со стороны Украины к области приближаются беспилотники. Силы противоракетной обороны России к этому готовы.
Гусев призвал местных жителей в случае необходимости быстро перейти в комнату без окон, а находящимся на улице – спрятаться в здании или подземном переходе.
Ранее над Курской областью было уничтожено четыре беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru