Богомаз: Над Брянской областью уничтожен беспилотник

Украинский беспилотник сбили ночью 25 января над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

«БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По словам Богомаза, пострадавших нет, разрушений не зарегистрировано.

Ранее военные сбили беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры