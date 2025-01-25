Богомаз: Над Брянской областью уничтожен беспилотник
25 января 202502:39
Украинский беспилотник сбили ночью 25 января над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«БпЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
По словам Богомаза, пострадавших нет, разрушений не зарегистрировано.
Ранее военные сбили беспилотник в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru