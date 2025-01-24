Губернатор: В результате атаки БПЛА на Рязань загорелся жилой дом

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в результате атаки на Рязань попали в частный дом, сообщил в Telegram глава региона Павел Малков.

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По его словам, возник пожар, который ликвидирован. Никто не пострадал.

Ранее стало известно, что беспилотники ВСУ попытались атаковать НПЗ под Рязанью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиВСУ

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