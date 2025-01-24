Собянин: Сбит украинский беспилотник под Троицком

По его словам, для этого была задействована система ПВО России. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Ранее была отражена атака летевших на Москву беспилотников Вооруженных сил Украины в городском округе Коломна и Раменском городском округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

