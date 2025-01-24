Собянин: Сбит украинский беспилотник под Троицком

Еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбит в Троицком административном округе Москвы, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, для этого была задействована система ПВО России. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Ранее была отражена атака летевших на Москву беспилотников Вооруженных сил Украины в городском округе Коломна и Раменском городском округе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПВО

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