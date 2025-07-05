Губернатор: В Энгельсе из-за атаки БПЛА повреждены свыше 25 квартир

В Саратовской области в городе Энгельс в результате атаки БПЛА ВСУ были повреждены более 25 квартир и свыше десяти автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, в помещениях в основном выбиты окна. Специалисты продолжают оценивать ущерб, добавил чиновник.