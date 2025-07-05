Губернатор: В Энгельсе из-за атаки БПЛА повреждены свыше 25 квартир
В Саратовской области в городе Энгельс в результате атаки БПЛА ВСУ были повреждены более 25 квартир и свыше десяти автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.
По его словам, в помещениях в основном выбиты окна. Специалисты продолжают оценивать ущерб, добавил чиновник.
Губернатор пообещал, что жителям поврежденных домов и владельцам испорченных авто будет оказана вся необходимая помощь из резервного фонда региона. Устранить повреждения в квартирах планируется в ближайшее время, отметил Бусаргин.
Беспилотники ВСУ атаковали Энгельс и Саратов утром 5 июля, передает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром субботы российские силы ПВО отразили атаку двух украинских дронов, летевших на столицу.
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