Губернатор: В Энгельсе из-за атаки БПЛА повреждены свыше 25 квартир

В Саратовской области в городе Энгельс в результате атаки БПЛА ВСУ были повреждены более 25 квартир и свыше десяти автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Роман Бусаргин.

По его словам, в помещениях в основном выбиты окна. Специалисты продолжают оценивать ущерб, добавил чиновник.

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Губернатор пообещал, что жителям поврежденных домов и владельцам испорченных авто будет оказана вся необходимая помощь из резервного фонда региона. Устранить повреждения в квартирах планируется в ближайшее время, отметил Бусаргин.

Беспилотники ВСУ атаковали Энгельс и Саратов утром 5 июля, передает Теlegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром субботы российские силы ПВО отразили атаку двух украинских дронов, летевших на столицу.

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ФОТО: Телеграм-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
ТЕГИ:КвартирыГубернаторВСУСаратовская ОбластьБеспилотники

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