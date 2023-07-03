Губернатор: В Белгородской области система ПВО сбила дрон ВСУ
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Уточняется, что дрон был сбыт над селом Борки. Оперативные службы находятся на месте происшествия и уточняют последствия на земле.
Накануне Telegram-канал SHOT сообщал, что массированная атака со стороны Украины зафиксирована в Белгородской области, ночью некоторые населенные пункты региона забрасывали взрывчаткой с беспилотников и обстреливали с помощью мин и стрелкового оружия.
Ранее Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила в регионе беспилотник самолетного типа, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru