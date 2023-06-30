СМИ: беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую область
30 июня 202319:56
Дрон украинской армии пытался атаковать объекты в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации издания, беспилотник запустили с территории Украины утром 30 июня. Дрон обнаружили над российско-украинской границей и посадили в районе села Горналь.
Для нейтрализации беспилотника пограничники использовали антидроновое ружье. Пострадавших нет.
Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил об усилении территориального гарнизона. По его словам, мероприятия проводятся совместно с Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru