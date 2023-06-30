СМИ: беспилотник ВСУ попытался атаковать Курскую область

Дрон украинской армии пытался атаковать объекты в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza.

После обстрела ВСУ в трех селах Курской области пропало электроснабжение

По информации издания, беспилотник запустили с территории Украины утром 30 июня. Дрон обнаружили над российско-украинской границей и посадили в районе села Горналь.

Для нейтрализации беспилотника пограничники использовали антидроновое ружье. Пострадавших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт ранее заявил об усилении территориального гарнизона. По его словам, мероприятия проводятся совместно с Минобороны РФ, передает «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры