Губернатор: В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

При атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область в Волоконовском округе погиб мирный житель. Об этом в своем канале в «МАХ» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, еще один человек там получил ранения.

ЧП случилось возле хутора Первомайский. Гладков добавил, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, от полученных ранений водитель авто скончался на месте.