Губернатор: В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель

При атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область в Волоконовском округе погиб мирный житель. Об этом в своем канале в «МАХ» сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, еще один человек там получил ранения.

ЧП случилось возле хутора Первомайский. Гладков добавил, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль, от полученных ранений водитель авто скончался на месте.

В Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ пострадали более 10 человек

Кроме того, губернатор рассказал, что в районе Церковного Белгородского округа на территории предприятия взорвался украинский FPV-дрон, в результате чего пострадала женщина. Отмечается, что ее в тяжелом состоянии с травматической ампутацией ноги госпитализировали в больницу в Белгород.

«Раненой оказывается вся медпомощь. Повреждения также получил фасад одного из сооружений», - написал политик.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за ночь 22 февраля российские силы ПВО уничтожили 86 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

