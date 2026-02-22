СМИ: На охрану яхты Мельниченко Италия ежедневно тратит 3 млн рублей

Итальянские власти ежедневно тратят примерно 3 млн рублей на охрану яхты бывшего бенефициара «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Известно, что яхту предпринимателя конфисковали четыре года назад. В настоящий момент она стоит в городе Триест. Стоимость яхты составляет $575 млн — свыше 44 млрд рублей.

С Кубы вылетел последний вывозной рейс с россиянами

Средства на обслуживание яхты тратятся из налогов итальянских граждан. При этом власти вынуждены следить за состоянием сложных бортовых систем судна, чтобы предотвратить их износ. Издание писало, что на яхте российского бизнесмена даже начали водить экскурсии для того, чтобы частично окупить траты.

Ранее стало известно, что Андрей Мельниченко вошел в ТОП-10 самых богатых российских бизнесменов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПолитикаОлигархиБизнесИталия

Горячие новости

Все новости

партнеры