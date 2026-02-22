СМИ: На охрану яхты Мельниченко Италия ежедневно тратит 3 млн рублей

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергоинфраструктуре Украины Регистр беременных запустят в России с 1 марта Около 3,5 тысяч москвичей получили квартиры по реновации в январе Игра в рулетку: Туроператоры посоветовали выбирать для экономии не стыковочные, а сквозные рейсы