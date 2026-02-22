СМИ: На охрану яхты Мельниченко Италия ежедневно тратит 3 млн рублей
Итальянские власти ежедневно тратят примерно 3 млн рублей на охрану яхты бывшего бенефициара «Еврохима» и СУЭК Андрея Мельниченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Известно, что яхту предпринимателя конфисковали четыре года назад. В настоящий момент она стоит в городе Триест. Стоимость яхты составляет $575 млн — свыше 44 млрд рублей.
Средства на обслуживание яхты тратятся из налогов итальянских граждан. При этом власти вынуждены следить за состоянием сложных бортовых систем судна, чтобы предотвратить их износ. Издание писало, что на яхте российского бизнесмена даже начали водить экскурсии для того, чтобы частично окупить траты.
Ранее стало известно, что Андрей Мельниченко вошел в ТОП-10 самых богатых российских бизнесменов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Китайские эксперты: Российский «Посейдон» может потопить флот США
- В Великобритании объявят лауреатов кинопремии BAFTA
- Садеги: Пять учёных и 22 студента погибли в ходе недавних протестов в Иране
- Продажи виниловых пластинок в РФ выросли на 15%
- Губернатор: В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб мирный житель
- СМИ: На охрану яхты Мельниченко Италия ежедневно тратит 3 млн рублей
- Песков: Если Эстония нацелит ядерное оружие на РФ, то получит то же в ответ
- В ноябре в РФ вступит в силу новый ГОСТ на растворимый кофе
- СМИ: Блогер Влад А4 пытался взыскать 200 тысяч рублей с иностранцев за одежду с его лицом
- Кустурица выпустит фильм «Последний срок» по Распутину в 2027 году