В случае размещения в Эстонии ядерного оружия, направленного в сторону России, Москва примет меры. Об этом в беседе с журналистом службы «Вести» Павлом Зарубиным объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, тогда российское ядерное оружие будет развернуто в сторону Эстонии.

Смотрят на Сеул: Зачем Польше ядерное оружие

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия всегда будет делать все необходимое для реализации безопасности, тем более в ядерном сдерживании. При этом Песков заметил, что Москва не угрожает европейским странам.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что страна при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее политолог Малек Дудаков в интервью НСН отметил, что Польша объявила о создании складов с противопехотными минами не только якобы из-за «российской угрозы», а еще для борьбы с Украиной, в случае ее агрессии у западных границ, и для внутренней политической игры на фоне предстоящих парламентских выборов.

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
