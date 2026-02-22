Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Россия всегда будет делать все необходимое для реализации безопасности, тем более в ядерном сдерживании. При этом Песков заметил, что Москва не угрожает европейским странам.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахна заявил, что страна при необходимости со стороны НАТО готова разместить на своей территории ядерное оружие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее политолог Малек Дудаков в интервью НСН отметил, что Польша объявила о создании складов с противопехотными минами не только якобы из-за «российской угрозы», а еще для борьбы с Украиной, в случае ее агрессии у западных границ, и для внутренней политической игры на фоне предстоящих парламентских выборов.