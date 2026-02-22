В ноябре в РФ вступит в силу новый ГОСТ на растворимый кофе

С ноября 2026 года Росстандарт обновит ГОСТ на растворимый кофе в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущие стандарты действовали с января 1994 года. Они распространялись на порошкообразный кофе. При этом в новой редакции понятие растворимого кофе расширили, и теперь к нему также относят гранулированную и сублимированную форму.

Согласно нововведениям, изменят требования и к внешнему виду продуктов. Так, если раньше в порошкообразном кофе не допускались комочки, то теперь будет разрешено наличие неплотно слежавшихся частиц, которые легко рассыпаются при слабом воздействии.

В новом ГОСТ сохранят нормативы по растворению напитка, который должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за 3 минуты в холодной. При этом для гранулированного кофе сделали исключение. Так, при наличии единичных спекшихся частей он может растворяться до 2,5 минуты.

Кроме того, в России расширили перечень допустимых компонентов для производства растворимого кофе. В список вошли продукты растительного происхождения и различные пищевые ингредиенты. Предыдущий стандарт конкретизировал список разрешенных продуктов — от цикория до ржи.

Ранее глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в интервью НСН рассказал, что, несмотря на охлаждение экономики, кофе остается продуктом стабильного потребления, при этом кофейни также являются проектами с невысоким порогом входа на рынок, что привлекает представителей малого бизнеса.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
