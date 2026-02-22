В ноябре в РФ вступит в силу новый ГОСТ на растворимый кофе

С ноября 2026 года Росстандарт обновит ГОСТ на растворимый кофе в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущие стандарты действовали с января 1994 года. Они распространялись на порошкообразный кофе. При этом в новой редакции понятие растворимого кофе расширили, и теперь к нему также относят гранулированную и сублимированную форму.

Согласно нововведениям, изменят требования и к внешнему виду продуктов. Так, если раньше в порошкообразном кофе не допускались комочки, то теперь будет разрешено наличие неплотно слежавшихся частиц, которые легко рассыпаются при слабом воздействии.