Продажи виниловых пластинок в РФ выросли на 15%

По данным РБК, медианная цена виниловых пластинок за год показала сопоставимую динамику - в 2025 году она выросла на 13% относительно 2024 года и достигла 1978 рублей за штуку. Число покупок виниловых проигрывателей в 2025 году также выросло - на 7% по сравнению с 2024 годом и на 17% по сравнению с 2023 годом. При этом медианная цена проигрывателей увеличилась лишь на 3% за год и составила 26,7 тысячи рублей.

Отмечается, что за последние пять лет аудитория виниловых пластинок в России заметно помолодела. Если в 2020 году основными покупателями были люди старше 40–45 лет, то теперь средний возраст покупателей снизился до 30–33 лет.



Продажи современных релизов на виниле растут не менее активно, чем переиздания классических альбомов, пишет РБК. Менеджер одного из интернет-магазинов, занимающегося продажей винила, отметил устойчивый рост интереса к пластинкам современных исполнителей - от поп-музыки до альтернативы и инди. По его словам, такой винил покупают наравне с классикой рока и джаза, и именно он в значительной степени формирует новую аудиторию.

В прошлом году член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге подарила президенту России Владимиру Путину пластинку с калмыцким электропанком и другими необычными композициями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».