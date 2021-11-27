Губернатор Цивилев рассказал о состоянии шахты «Листвяжная» после взрыва

По мнению губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев нельзя оценить силу взрыва по состоянию тел погибших на шахте «Листвяжная», поднятых на поверхность.

Число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 60 человек

«По телам нельзя говорить о мощности взрыва, тем более что тела, которые мы подняли, были на входе в шахту, а взрыв был далеко и глубоко. Мы можем по телам говорить о том, что это был взрыв, была ударная волна», - цитирует Цивилева РИА Новости.

Он также отметил, что следствие установит причины произошедшего, в том числе возможное превышение уровня метана.

«Может быть и человеческий фактор (...) Все материалы изъял Следственный комитет и Следственный комитет разбирается... Работу следствия не имею права комментировать (...) Следственный комитет установит, были нарушения или не были и кто виноват в этих нарушениях (...) Нам важно, чтобы это больше не повторялось», - сказал губернатор.

Цивилев рассказал, что в шахте «так все исковеркано, что проходить может только человек, и то человек специально подготовленный».

Ранее суд арестовал на два месяца всех обвиняемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная».

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур по погибшим.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РасследованиеКемеровская ОбластьШахты
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