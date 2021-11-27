Губернатор Цивилев рассказал о состоянии шахты «Листвяжная» после взрыва

«По телам нельзя говорить о мощности взрыва, тем более что тела, которые мы подняли, были на входе в шахту, а взрыв был далеко и глубоко. Мы можем по телам говорить о том, что это был взрыв, была ударная волна», - цитирует Цивилева РИА Новости.

Он также отметил, что следствие установит причины произошедшего, в том числе возможное превышение уровня метана.

«Может быть и человеческий фактор (...) Все материалы изъял Следственный комитет и Следственный комитет разбирается... Работу следствия не имею права комментировать (...) Следственный комитет установит, были нарушения или не были и кто виноват в этих нарушениях (...) Нам важно, чтобы это больше не повторялось», - сказал губернатор.

Цивилев рассказал, что в шахте «так все исковеркано, что проходить может только человек, и то человек специально подготовленный».

Ранее суд арестовал на два месяца всех обвиняемых по делу о ЧП на шахте «Листвяжная».

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей. С 26 по 28 ноября в Кемеровской области объявлен траур по погибшим.

