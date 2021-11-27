Число пострадавших на шахте «Листвяжная» выросло до 60 человек

«По данным на 27 ноября, в стационарах Кемеровской области находятся 60 человек, пострадавших в результате происшествия на шахте «Листвяжная», состояние четверых пациентов оценивается врачами как тяжелое. Ещё 12 пациентов получают медицинскую помощь амбулаторно»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что со всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, с ними также работают клинические психологи и психотерапевты.

По информации Минздрава РФ, родственники и пострадавшие также получают необходимую медицинскую помощь.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

