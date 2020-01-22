Губернатор Ставропольского края попал в ДТП
В Ставрополе произошло ДТП, участником которого оказался губернатор региона Владимир Владимиров. Об этом глава края сам сообщил в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, в аварии никто серьезно не пострадал. Он отметил, что его водитель получил вывих руки.
Губернатор сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС. По данным источника РИА Новости, машина Владимирова врезалась в столб с целью избежания столкновения с машиной, выезжающей с второстепенной дороги.
Ранее сегодня сообщалось о ДТП в Ростовской области с двумя маршрутками, в результате которого пострадали два человека.
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