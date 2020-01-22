Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

По его словам, в аварии никто серьезно не пострадал. Он отметил, что его водитель получил вывих руки.

Губернатор сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС. По данным источника РИА Новости, машина Владимирова врезалась в столб с целью избежания столкновения с машиной, выезжающей с второстепенной дороги.

Ранее сегодня сообщалось о ДТП в Ростовской области с двумя маршрутками, в результате которого пострадали два человека.

