Губернатор Ставропольского края попал в ДТП

22 января 202023:11

В Ставрополе произошло ДТП, участником которого оказался губернатор региона Владимир Владимиров. Об этом глава края сам сообщил в своем аккаунте в Instagram.

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По его словам, в аварии никто серьезно не пострадал. Он отметил, что его водитель получил вывих руки.

Губернатор сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники ДПС. По данным источника РИА Новости, машина Владимирова врезалась в столб с целью избежания столкновения с машиной, выезжающей с второстепенной дороги.

Ранее сегодня сообщалось о ДТП в Ростовской области с двумя маршрутками, в результате которого пострадали два человека.

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