Два человека пострадали в ДТП с маршрутками в Таганроге
22 января 202020:59
Столкновение двух маршруток произошло в городе Таганрог Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД.
Дорожный инцидент произошел на Социалистической улице. Столкнулись две маршрутки, которую двигались в попутном направлении.
В результате аварии в больницу обратились два человека.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: depositphotos.com
Горячие новости
- Коронавирус у прилетевшего в Санкт-Петербург китайца не подтвердился
- Путин отверг идею создания в РФ института над президентом
- Появилось видео перепалки Макрона с израильскими полицейскими
- Госдума: Угрозы эпидемии коронавируса в России нет
- Первый замгенпрокурора РФ Буксман решил уйти в отставку