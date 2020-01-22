Два человека пострадали в ДТП с маршрутками в Таганроге

22 января 202020:59

Столкновение двух маршруток произошло в городе Таганрог Ростовской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел на Социалистической улице. Столкнулись две маршрутки, которую двигались в попутном направлении.

В результате аварии в больницу обратились два человека.



Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПРостовская Область