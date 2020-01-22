В Москве сократилось число поездок на личных автомобилях
Число поездок на личных автомобилях в Москве с 2010 года сократилось на треть. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. Как пишет vm.ru, он отметил, что такие показатели фиксируются несмотря на то, что количество машин на дорогам мегаполиса продолжает увеличиваться. В минувшем году было зарегистрировано 8 миллионов транспортных средств.
Кроме того, Ликсутов подчеркнул, что в рабочее время доля легковых автомобилей сократилась с 38% до 30%.
Ранее НСН писала, что скорость движения транспорта в Москве с 2010 года увеличилась на 20%. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Так, среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось с 67 до 54 минут.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Госдума: Угрозы эпидемии коронавируса в России нет
- Первый замгенпрокурора РФ Буксман решил уйти в отставку
- Еще одного пассажира рейса Шанхай-Петербург доставили в больницу
- Путин сократил срок визита в Израиль из-за перестановок в кабмине
- Пассажир рейса Шанхай – Санкт-Петербург госпитализирован с подозрением на ОРВИ