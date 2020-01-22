В Москве сократилось число поездок на личных автомобилях

22 января 202018:27

Число поездок на личных автомобилях в Москве с 2010 года сократилось на треть. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. Как пишет vm.ru, он отметил, что такие показатели фиксируются несмотря на то, что количество машин на дорогам мегаполиса продолжает увеличиваться. В минувшем году было зарегистрировано 8 миллионов транспортных средств.

Кроме того, Ликсутов подчеркнул, что в рабочее время доля легковых автомобилей сократилась с 38% до 30%.

Собянин: Число погибших в ДТП в Москве существенно сократилось

Ранее НСН писала, что скорость движения транспорта в Москве с 2010 года увеличилась на 20%. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Так, среднее время в пути от МКАД до центра города на городском транспорте в утренние часы пик сократилось с 67 до 54 минут.

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ФОТО: РИА Новости
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