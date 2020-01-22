В Москве сократилось число поездок на личных автомобилях

Число поездок на личных автомобилях в Москве с 2010 года сократилось на треть. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов. Как пишет vm.ru, он отметил, что такие показатели фиксируются несмотря на то, что количество машин на дорогам мегаполиса продолжает увеличиваться. В минувшем году было зарегистрировано 8 миллионов транспортных средств.

Кроме того, Ликсутов подчеркнул, что в рабочее время доля легковых автомобилей сократилась с 38% до 30%.