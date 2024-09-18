Губернатор разрешил вернуться эвакуированным жителям Торопца

По словам главы региона, инфраструктура и коммунальные службы в городе функционируют, эвакуированных торопчан доставят домой автобусами. Руденя также пообещал оказать помощь всем нуждающимся и отремонтировать поврежденные социальные учреждения.

Он отметил, что в результате утреннего происшествия никто серьезно не пострадал. В работающие в городе пункты бригад скорой помощи обратились «несколько человек с легкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний», пояснил глава области.

В свою очередь в управлении МЧС по Тверской области уточнили, что пожаров в Торопце не зафиксировано, а последствия атаки ВСУ ликвидируют 150 спасателей и пожарных, задействованы 40 единиц техники.

Ранее Минобороны сообщило, что более 50 украинских беспилотников самолетного типа сбито над пятью российскими регионами.

