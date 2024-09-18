В Тверской области госпитализировали 13 человек после падения обломков БПЛА

После падения обломков БПЛА в Тверской области госпитализировали 13 человек в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает. Кузнецов отметил, что помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.