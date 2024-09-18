В Тверской области госпитализировали 13 человек после падения обломков БПЛА

После падения обломков БПЛА в Тверской области госпитализировали 13 человек в состоянии средней тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает. Кузнецов отметил, что помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

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Также помощник министра уточнил, что еще 15 человек осматриваются врачами. В пунктах временного размещения организовали дежурство медиков.

Ранее правительство Тверской области сообщило, что в Торопце начался пожар после падения обломков беспилотников в ходе отражения атаки. Губернатор региона Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Тверская ОбластьБеспилотники

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