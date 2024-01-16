Губернатор: над Воронежем отражена атака украинских беспилотников

Над Воронежем российскими средствами противоракетной обороны отражена атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду

По его словам, согласно предварительной информации, пострадавших нет. В одном многоквартирном доме ликвидировано возгорание на балконе. Ещё в двух домах и ряде частных домов выбиты окна. На месте работают оперативные службы.

Всем пострадавшим власти окажут помощь в кратчайшие сроки.

Ранее стало известно, что в Воронеже прогремели мощные взрывы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиВоронеж

Горячие новости

Все новости

партнеры