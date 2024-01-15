Силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду
Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотник самолетного типа в Белгородском районе, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Беспилотник сбили на подлете к Белгороду. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.
Два частных домовладения получили повреждения. У них выбиты окна и посечен забор. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.
Украинские войска 30 декабря нанесли удар по центру Белгорода. Погибли 25 человек, более 100 пострадали. Восемь раненых находятся в тяжелом состоянии, отмечает «Радиоточка НСН».
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