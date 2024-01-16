СМИ: в Воронеже прогремели мощные взрывы
16 января 202403:35
В Воронеже прогремели мощные взрывы, сообщает Ura.ru.
По предварительной информации, сработала российская система противоракетной обороны.
Как говорят местные жители, прозвучало от пяти до девяти взрывов, от которых тряслись стекла в оконных рамах.
Ранее силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: в Воронеже прогремели мощные взрывы
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru