СМИ: в Воронеже прогремели мощные взрывы

В Воронеже прогремели мощные взрывы, сообщает Ura.ru.

Старовойт: в небе над Курском и районом сработала ПВО

По предварительной информации, сработала российская система противоракетной обороны.

Как говорят местные жители, прозвучало от пяти до девяти взрывов, от которых тряслись стекла в оконных рамах.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Белгороду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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