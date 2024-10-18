Губернатор: Над Орловской областью сбили еще семь БПЛА

В Киеве назвали «глупостью» данные Bild о готовности Украины создать ядерную бомбу за недели Путин завил, что РФ продолжит готовить спортсменов, несмотря на отстранения РФ временно ограничила ввоз томатов и перцев из Казахстана Цыганам из Ленобласти вручили повестки после инцидента с ГАИ «Ежика в тумане» впервые покажут в кинотеатрах к 50-летию премьеры