Губернатор: Над Орловской областью сбили еще семь БПЛА
18 октября 202404:02
Система противовоздушной обороны России сбила еще семь беспилотных летательных аппаратов Украины над Орловской областью, сообщил в Telegram глава региона Андрей Клычков.
По его словам, пострадавших и повреждений нет, на месте работают оперативные службы.
Ранее над областью были сбиты три украинских беспилотника. Позже сбили еще пять украинских БПЛА.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru