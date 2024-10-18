Губернатор: Над Орловской областью сбили еще семь БПЛА

Система противовоздушной обороны России сбила еще семь беспилотных летательных аппаратов Украины над Орловской областью, сообщил в Telegram глава региона Андрей Клычков.

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По его словам, пострадавших и повреждений нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее над областью были сбиты три украинских беспилотника. Позже сбили еще пять украинских БПЛА.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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