Минобороны: Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл в период с 16:40 до 17:30 мск 17 октября над территорией Орловской области.
«Пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа были уничтожены», - говорится в сообщении.
Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru