Минобороны: Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку украинских войск совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Два беспилотника ВСУ уничтожили над Брянской областью

По данным ведомства, инцидент произошёл в период с 16:40 до 17:30 мск 17 октября над территорией Орловской области.

«Пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа были уничтожены», - говорится в сообщении.

Ранее в Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперацияБеспилотникиОрловская ОбластьВСУ

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