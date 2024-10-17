Над территорией России уничтожили 13 беспилотников ВСУ

Тринадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над тремя регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

В течение минувшей ночи военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено тринадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в Минобороны.

Так, шесть дронов сбили над Орловской областью, четыре – над Курской, еще три – над Брянской.

Ранее один украинский БПЛА уничтожили над Брянской областью, четыре — над Орловской, напоминает 360.ru.

