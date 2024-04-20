Губернатор Малков: Над Рязанской областью подавлены БПЛА

Беспилотники были не йтрализованы над территорией Рязанский области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

В Калужской области при взрыве БПЛА была повреждена энергоинфраструктура

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ... подавлены БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, материального ущерба нет.

Ранее дрон был уничтожен над Тульской областью.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиРязанская Область

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