Губернатор Малков: Над Рязанской областью подавлены БПЛА
20 апреля 202405:26
Беспилотники были не йтрализованы над территорией Рязанский области. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.
«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ... подавлены БПЛА», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, никто не пострадал, материального ущерба нет.
Ранее дрон был уничтожен над Тульской областью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru