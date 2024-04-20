В Калужской области при взрыве БПЛА была повреждена энергоинфраструктура
Энергетическая инфраструктура получила повреждения в Малоярославецком районе Калужской области из-за взрыва БПЛА. Об этом заявил глава региона Владислав Шапша.
По словам губернатора, ночью 20 апреля в районе электроподстанции произошел взрыв БПЛА.
«Незначительно повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет», — написал Шапша в Telegram-канале.
На месте инцидента находятся оперативные службы, они устраняют повреждения.
Ранее силы ПВО уничтожила шесть украинских беспилотников над Брянской областью, при падении дрона произошло возгорание на объекте энергетической инфраструктуры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru