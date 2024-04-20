Над Тульской областью сбили беспилотник
20 апреля 202402:38
Беспилотник уничтожен над Тульской областью. Об этом сообщило местное министерство по региональной безопасности.
«В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — указали в ведомстве.
Никто не пострадал, разрушений нет.
Ранее ПВО сбила пять беспилотников над Курской областью.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Тульской областью сбили беспилотник
- МВД предложило разрешить следователям приостанавливать денежные переводы
- В результате атаки БПЛА в Белгородской области погибли два человека
- Росимущество продало «Росспиртпром» за 8,29 млрд рублей
- В Калужской области при взрыве БПЛА была повреждена энергоинфраструктура
- Пять беспилотников сбили в небе над Курской областью
- Симоньян: в Донецке погиб военкор-американец Рассел Бентли
- Украинские войска атаковали белгородское село Истобное
- Силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Брянской областью
- Власти Украины сообщили о повреждении двух терминалов порта Одессы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru