Над Тульской областью сбили беспилотник

Беспилотник уничтожен над Тульской областью. Об этом сообщило местное министерство по региональной безопасности.

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«В ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью», — указали в ведомстве.

Никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее ПВО сбила пять беспилотников над Курской областью.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОТульская ОбластьБеспилотники

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