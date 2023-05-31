Губернатор Кубани не исключил, что пожар на территории Афипского НПЗ произошел из-за БПЛА

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае вспыхнул пожар, сообщил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев.

СМИ сообщили о задержании атаковавших Ильский НПЗ диверсантов

По его словам, это могло произойти из-за попадания беспилотного летательного аппарата. В настоящее время горит одна из установок по перегонке мазута. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Краснодарском крае беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:БеспилотникиПожарыНПЗ

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