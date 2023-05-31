Губернатор Кубани не исключил, что пожар на территории Афипского НПЗ произошел из-за БПЛА
31 мая 202305:01
На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае вспыхнул пожар, сообщил в Telegram глава региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, это могло произойти из-за попадания беспилотного летательного аппарата. В настоящее время горит одна из установок по перегонке мазута. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее в Краснодарском крае беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru