СМИ сообщили о задержании атаковавших Ильский НПЗ диверсантов

По данным издания, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Диверсанты попытались скрыться с места происшествия по трубопроводу.

Информации о пострадавших в результате ЧП нет, пишет «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что утром 5 мая на Ильском НПЗ начался пожар после атаки украинского беспилотника, напоминает Ura.ru.

