СМИ сообщили о задержании атаковавших Ильский НПЗ диверсантов
5 мая 202310:37
Группу диверсантов, подорвавших одну из установок на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, задержали в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Диверсанты попытались скрыться с места происшествия по трубопроводу.
Информации о пострадавших в результате ЧП нет, пишет «Свободная пресса».
Ранее стало известно, что утром 5 мая на Ильском НПЗ начался пожар после атаки украинского беспилотника, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru