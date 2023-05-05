СМИ сообщили о задержании атаковавших Ильский НПЗ диверсантов

Группу диверсантов, подорвавших одну из установок на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, задержали в Краснодарском крае. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: НПЗ «Ильский» в Краснодарском крае снова атакован украинским беспилотником

По данным издания, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Диверсанты попытались скрыться с места происшествия по трубопроводу.

Информации о пострадавших в результате ЧП нет, пишет «Свободная пресса».

Ранее стало известно, что утром 5 мая на Ильском НПЗ начался пожар после атаки украинского беспилотника, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ЗадержаниеНПЗКраснодарский Край

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