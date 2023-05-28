Оперштаб: в Краснодарском крае беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ

В Краснодарском крае несколько беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.

Источник сообщил о четырех дронах, атаковавших Ильский НПЗ на Кубани

Все беспилотники были нейтрализованы. Это произошло в Северском районе. НПЗ не поврежден, никто не пострадал.

В начале мая стало известно о задержании атаковавших Ильский НПЗ диверсантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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