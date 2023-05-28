Оперштаб: в Краснодарском крае беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ
28 мая 202305:41
В Краснодарском крае несколько беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.
Все беспилотники были нейтрализованы. Это произошло в Северском районе. НПЗ не поврежден, никто не пострадал.
В начале мая стало известно о задержании атаковавших Ильский НПЗ диверсантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оперштаб: в Краснодарском крае беспилотники пытались атаковать Ильский НПЗ
- В ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибла женщина
- СМИ: Белый дом и республиканцы обсуждают повышение потолка госдолга до 2025 года
- Месси обошел Роналду, установив новый рекорд по голам в топ-лигах
- СМИ: стало известно о взятии в плен двух солдат ВСУ
- Белый дом: при объявлении дефолта по госдолгу фондовый рынок США упадет на 45%
- Задержаны пятеро сбежавших из воинской части в ДНР
- Захарова: Москва вынуждена реагировать на антироссийские шаги ФРГ
- Российский батальон освободил ряд населенных пунктов
- Сальдо: Оставление Херсона – верное решение с военной точки зрения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru