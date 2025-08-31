ВС РФ нанесли удар по Украине ракетами Х-101
ВС РФ минувшей ночью атаковали цели на Украине ракетами Х-101, сообщает Telegram-канал Mash.
Основной удар пришёлся на Одессу и область, куда отправили более сотни «Гераней» и «Гербер». Под огнём оказались порты, судоремонтный завод, склады и военные объекты Украины. В Ильичевске часть района осталась без электроснабжения.
Взрывы прогремели в Павлограде, где находится предприятие по производству ракетного топлива, а также в окрестностях Днепропетровска.
Беспилотники фиксировали в Сумской и Харьковской областях.
До этого ВС РФ для атаки применили «Искандеры-М» и «Искандеры-К», морские «Калибры», а также беспилотники «Герань-2» и крылатые ракеты Х-101, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Захарова не исключила, что в убийстве Парубия обвинят украинских аквалангистов
- ВС РФ нанесли удар по Украине ракетами Х-101
- Активистка: Ликвидация Парубия стала посланием сверху
- Учителя жалуются на отказы предоставить им полные отпуска
- Трамп заявил о разрушении Белого дома
- Мощная магнитная буря приближается к земле
- СМИ: После раскрытия личности агента ЦРУ в разведке США усилились разногласия
- Прибывший в Тяньцзинь Путин будет передвигаться на Aurus с китайскими номерами
- СМИ: В США обвинили ЕС в попытках помешать урегулированию на Украине
- Соратника Парубия заявили, что он мог представлять опасность для нынешних украинских властей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru