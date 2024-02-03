Губернатор Голубев: Жертв после уничтожения дрона ВСУ в Ростовской области нет
3 февраля 202408:50
Средства противовоздушной обороны поразили беспилотник над территорией Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«Сегодня ночью ... подразделениями нашего ПВО был поражен беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Голубев, разрушений не зафиксировано, жертв нет.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 3 февраля семь украинских дронов было перехвачено и уничтожено над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru