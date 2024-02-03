ПВО сбила семь беспилотников над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями
Средства противовоздушной обороны нейтрализовали семь беспилотников самолетного типа над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, ночью 3 февраля была пресечена попытка Киева атаковать объекты на российской территории.
«Дежурными средствами ПВО ... аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей», — указали в министерстве.
В ночь на субботу о сбитых дронах ВСУ сообщили главы Воронежской, Белгородской и Волгоградской областей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru