ПВО сбила семь беспилотников над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали семь беспилотников самолетного типа над Белгородской, Волгоградской и Ростовской областями. Об этом сообщает Минобороны.

Гладков: В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

По данным ведомства, ночью 3 февраля была пресечена попытка Киева атаковать объекты на российской территории.

«Дежурными средствами ПВО ... аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (4 БПЛА), Волгоградской (2 БПЛА) и Ростовской (1 БПЛА) областей», — указали в министерстве.

В ночь на субботу о сбитых дронах ВСУ сообщили главы Воронежской, Белгородской и Волгоградской областей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Волгоградская ОбластьРостовская ОбластьБелгородская областьБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры