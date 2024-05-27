Губернатор Брянской области: Уничтожены два украинских беспилотника

Система противовоздушной обороны России ликвидировала два беспилотных летательных аппарата Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Над Брянской областью уничтожили два разведывательных беспилотника

По его словам, беспилотники были самолетного типа. Они были сбиты над Севским и Брасовским районами.

Ранее в районе Педагогического колледжа Белгорода взорвался беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаВСУ

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