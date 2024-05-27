Губернатор Брянской области: Уничтожены два украинских беспилотника
27 мая 202406:38
Система противовоздушной обороны России ликвидировала два беспилотных летательных аппарата Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, беспилотники были самолетного типа. Они были сбиты над Севским и Брасовским районами.
Ранее в районе Педагогического колледжа Белгорода взорвался беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru