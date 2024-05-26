Над Брянской областью уничтожили два разведывательных беспилотника
Силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью два разведывательных беспилотных летательных аппарата, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.
Дроны сбиты над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.
По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы. Губернатор поблагодарил подразделения противовоздушной обороны.
В воскресенье в городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждения, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru