Над Брянской областью уничтожили два разведывательных беспилотника

Силы противовоздушной обороны сбили над Брянской областью два разведывательных беспилотных летательных аппарата, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

СМИ: под Орском в Оренбургской области упал беспилотник

Дроны сбиты над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет, уточнил Богомаз.

По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы. Губернатор поблагодарил подразделения противовоздушной обороны.

В воскресенье в городе Шебекино Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Водитель не пострадал, транспортное средство получило повреждения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры