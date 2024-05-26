В районе Педагогического колледжа Белгорода взорвался беспилотник
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород с помощью беспилотника самолетного типа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Дрон упал и сдетонировал в районе Педагогического колледжа. Пострадавших среди мирных жителей нет, уточнил губернатор.
«Осколками повреждены два транспортных средства. Оперативные службы работают на месте», - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В воскресенье украинские войска несколько раз атаковали село Муром Белгородской области с помощью беспилотников. Ранения получил водитель автомобиля, передает «Радиоточка НСН».
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