В районе Педагогического колледжа Белгорода взорвался беспилотник

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород с помощью беспилотника самолетного типа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Дрон упал и сдетонировал в районе Педагогического колледжа. Пострадавших среди мирных жителей нет, уточнил губернатор.

«Осколками повреждены два транспортных средства. Оперативные службы работают на месте», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

В воскресенье украинские войска несколько раз атаковали село Муром Белгородской области с помощью беспилотников. Ранения получил водитель автомобиля, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьБелгород

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