Гладков: В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

Украинский беспилотник самолетного типа сбили в Новооскольском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Гусев: На подлете к Воронежу уничтожили дрон ВСУ

«В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль "Камаз"», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Гладкова, никто не пострадал. Подомовой обход в населенном пункте продолжат в светлое время суток.

Ранее белгородское село Графовка подверглось обстрелу со стороны Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из-за атаки пять населенных пунктов остались без электроснабжения.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры