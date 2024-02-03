Гладков: В Белгородской области сбили беспилотник ВСУ

«В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль "Камаз"», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Гладкова, никто не пострадал. Подомовой обход в населенном пункте продолжат в светлое время суток.

Ранее белгородское село Графовка подверглось обстрелу со стороны Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Из-за атаки пять населенных пунктов остались без электроснабжения.

