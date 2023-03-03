Губернатор Белгородской области заявил об обстреле двух сел со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали два села - в Волоконовском и Белгородском районах.

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По его словам, в населённом пункте Коновалово сильные повреждения получила одна хозпостройка, в 10 частных домовладениях были выбиты стёкла, также повреждены линии электропередачи и газоснабжения.

В селе Устинка в результате обстрела были повреждены два частных домовладения, а также автомобиль и линии газоснабжения.

«Подворовой обход территории продолжается... Аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий... Самое главное - пострадавших нет», - написал Гладков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли два района Курской - Кореневский и Глушковский, сообщает НСН.

