Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ и проведет встречу с иностранными СМИ

Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится на следующей неделе. О планах президента на следующую неделю рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Участие в ПМЭФ-2025 подтвердили более 92 стран и территорий

По информации Зарубина, накануне ПФЭМ глава государства проведет беседу с представителями международных информационных агентств. Помимо этого, в графике президента запланированы и другие мероприятия.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПМЭФПутинРоссия

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