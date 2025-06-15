Путин на следующей неделе примет участие в ПМЭФ и проведет встречу с иностранными СМИ
Президент РФ Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится на следующей неделе. О планах президента на следующую неделю рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
По информации Зарубина, накануне ПФЭМ глава государства проведет беседу с представителями международных информационных агентств. Помимо этого, в графике президента запланированы и другие мероприятия.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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